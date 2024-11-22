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«Пари НН» объявил об изменениях в тренерском штабе

«Пари НН» объявил об изменениях в тренерском штабе
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32-летний итальянский специалист Андреа Бьянки пополнил тренерский штаб «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее Андреа Бьянки работал в «Краснодаре», московском «Спартаке», итальянской «Вероне» и екатеринбургском «Урале».

«Бьянки завершает обучение на получение лицензии А-УЕФА, позволяющей быть помощником главного тренера в профессиональном футболе. Он прошёл курс и в ближайшее время планирует сдать экзамены.

«Пари НН» приветствует Андреа Бьянки в Нижнем Новгороде. Мы желаем успехов и плодотворной работы в тренерском штабе нашего клуба!» — написано в заявлении «Пари НН».

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