«Пари НН» объявил об изменениях в тренерском штабе

32-летний итальянский специалист Андреа Бьянки пополнил тренерский штаб «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее Андреа Бьянки работал в «Краснодаре», московском «Спартаке», итальянской «Вероне» и екатеринбургском «Урале».

«Бьянки завершает обучение на получение лицензии А-УЕФА, позволяющей быть помощником главного тренера в профессиональном футболе. Он прошёл курс и в ближайшее время планирует сдать экзамены.

«Пари НН» приветствует Андреа Бьянки в Нижнем Новгороде. Мы желаем успехов и плодотворной работы в тренерском штабе нашего клуба!» — написано в заявлении «Пари НН».