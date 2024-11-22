Сауль Гуарирапа высказался о конкуренции с Тамерланом Мусаевым в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал об отношениях с одноклубником Тамерланом Мусаевым.

«Между нами нет какого-то ожесточённого соперничества. Как только я присоединился к команде, понял, что Тамерлан очень хороший парень – и как игрок, и как человек за пределами поля. Мы здорово с ним ладим и не соревнуемся, стараемся помогать друг другу на поле. Конечно, есть конкуренция, и это здорово. Она позволяет человеку расти и выходить на новый уровень. Нас обоих она развивает, потому что необходимо прикладывать много усилий для завоевания места на поле», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Сауль Гуарирапа провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. На счету 23-летнего Тамерлана Мусаева 15 матчей и шесть забитых мячей.