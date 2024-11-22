Гвардиола: если «Сити» исключат из АПЛ, я останусь в клубе и верну команду обратно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, останется ли он в клубе, если команду исключат из английской Премьер-лиги в связи с нарушением финансовых правил.

«Я останусь здесь. В следующем году мы поднимемся и вернёмся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В феврале минувшего года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по данному делу начались в сентябре. Ранее сообщалось, что решение по указанному делу должно быть вынесено грядущей весной.

Вчера, 21 ноября, Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с «Манчестер Сити».

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: