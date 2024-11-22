Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: если «Сити» исключат из АПЛ, я останусь в клубе и верну команду обратно

Гвардиола: если «Сити» исключат из АПЛ, я останусь в клубе и верну команду обратно
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, останется ли он в клубе, если команду исключат из английской Премьер-лиги в связи с нарушением финансовых правил.

«Я останусь здесь. В следующем году мы поднимемся и вернёмся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В феврале минувшего года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по данному делу начались в сентябре. Ранее сообщалось, что решение по указанному делу должно быть вынесено грядущей весной.

Вчера, 21 ноября, Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Флик ответил, готов ли он провести в «Барселоне» 10 лет по примеру Гвардиолы в «Сити»

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android