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Сауль Гуарирапа назвал главные плюсы и минусы нынешнего ЦСКА

Сауль Гуарирапа назвал главные плюсы и минусы нынешнего ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос об основных плюсах и минусах команды.

«Главные плюсы и минусы нынешней команды? Наша команда остаётся очень сплочённой при любых результатах игры. Мне это очень нравится. Ещё могу отметить скорость, быстроту командных действий и игру в защите. Футболисты насмерть защищают ворота. Из минусов – конечно, хотелось бы больше реализовывать голевых моментов», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Сауль Гуарирапа провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 15 матчей.

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