Гуренко: у «Локомотива» одна из лучших атак в РПЛ, любого ставь — будет результат

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о выступлении железнодорожников в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» идёт в верхней части таблицы, точно навяжет борьбу до конца чемпионата. Считаю, что «Локо» стал значительно лучше играть в обороне. Ребята сыгрались, этого раньше не хватало. Атака вообще одна из лучших в РПЛ. Есть большая вариативность, любых ставь — будет результат. С пятью заменами и такой обоймой хороших футболистов можно менять игру. Раньше «Локо» мог забить три и пропустить очень много. Сейчас ситуация изменилась», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.