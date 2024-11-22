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«Это сурово». Постекоглу — о дисквалификации Бентанкура на 7 матчей за шутку про Сона

«Это сурово». Постекоглу — о дисквалификации Бентанкура на 7 матчей за шутку про Сона
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать на семь матчей полузащитника «шпор» Родриго Бентанкура за расистскую шутку в адрес одноклубника Сон Хын Мина. Кроме того, уругвайский футболист должен выплатить штраф в размере около € 120 тыс.

«Мы считаем, что это было сурово, и полагаем, что за это должна быть наложена минимальная санкция. Клуб пройдёт через процесс подачи апелляции. Мы не собираемся делать что-то просто так, если считаем, что данное решение [о дисквалификации] было неправильным. Примем любое решение, но существует процедура обжалования. Бентанкур признал, что совершил ошибку», — приводит слова Постекоглу Evening Standard.

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