Гуренко: индивидуально игроки у «Локомотива» сильнее, чем у «Спартака»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча железнодорожников со «Спартаком».

«В каком бы состоянии ни были «Локомотив» и «Спартак», матч будет интересным. Можно ждать много голов — три и больше. Игра будет открытой. Посмотрим, кто сделал шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой. Сегодня «Локо» выходит фаворитом. Команда быстрее, очень быстро переходит из обороны в атаку. Индивидуально игроки «Локомотива» тоже сильнее, чем у «Спартака». Есть те, кто может сыграть нестандартно и создать опасный эпизод», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, встреча клубов состоится 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.