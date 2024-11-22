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Гуренко: индивидуально игроки у «Локомотива» сильнее, чем у «Спартака»

Гуренко: индивидуально игроки у «Локомотива» сильнее, чем у «Спартака»
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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча железнодорожников со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В каком бы состоянии ни были «Локомотив» и «Спартак», матч будет интересным. Можно ждать много голов — три и больше. Игра будет открытой. Посмотрим, кто сделал шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой. Сегодня «Локо» выходит фаворитом. Команда быстрее, очень быстро переходит из обороны в атаку. Индивидуально игроки «Локомотива» тоже сильнее, чем у «Спартака». Есть те, кто может сыграть нестандартно и создать опасный эпизод», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, встреча клубов состоится 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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