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Аморим рассказал, как Моуринью отреагировал на его назначение в «Манчестер Юнайтед»

Аморим рассказал, как Моуринью отреагировал на его назначение в «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о реакции экс-наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью на назначение 39-летнего специалиста на эту должность.

«Жозе Моуринью прислал мне сообщение. Он написал, что «Манчестер Юнайтед» — большой клуб с прекрасными людьми в нём и что он по-прежнему таковым остаётся. Это правда», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Моуринью занимал должность главного тренера «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год. За этот период под руководством португальского специалиста «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

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