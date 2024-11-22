Павлюченко: хотелось бы, чтобы «Спартак» обыграл «Локомотив», но будет боевая ничья

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от столичного дерби. «Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Конечно, хотелось бы, чтобы «Спартак» обыграл «Локомотив», но будет боевая ничья с голами. Для меня это сейчас две равные команды. Хорошо помню предыдущие встречи между красно-белыми и красно-зелёными, в том числе те, в которых я принимал участие. Это всегда были яркие игры, часто было много забитых мячей. Но на данный момент не вижу фаворита в этом матче. Просто надеюсь, что завтра приду на стадион и увижу хороший футбол», – приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Спартак» располагается на пятой строчке, заработав 28 очков.