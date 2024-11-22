Гуренко: Батраков напоминает Модрича — может сыграть в обороне, отдать пас, завершить

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал успехи полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Батраков не удивляет. Но очень радует, что в России появился футболист, обладающий большими интеллектуальными способностями. Алексей читает игру. Мне он напоминает Модрича: может сыграть в обороне, отдать пас, завершить. Ментальные лидерские качества у Батракова тоже есть. Как без них заиграть на таком уровне и выиграть конкуренцию в «Локомотиве»?» — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Алексей Батраков является лучшим футболистом Европы по системе «гол+пас». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.