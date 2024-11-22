«ПСЖ» — «Тулуза»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00

Сегодня, 22 ноября, в матче 12-го тура французской Лиги 1 встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангулой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 11 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр. «Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции.