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Результаты матчей Первой лиги 22 ноября

Результаты матчей Первой лиги 22 ноября
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Сегодня, 22 ноября, в 20-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Первой лиги 22 ноября:

  • «Сочи» — «Уфа» — 5:2.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 39 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 37 очков. Третье место с 34 очками занимает «Сочи», проведший 20 матчей. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (18) и «Сокол» (19).

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