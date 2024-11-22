«Интер Майами» объявил об уходе Мартино с поста главного тренера команды

«Интер Майами» на своём официальном сайте объявил об уходе аргентинского специалиста Херардо Мартино с поста главного тренера команды по личным причинам.

«Для меня было честью работать в таком особенном клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался своим пребыванием в «Интер Майами» и буду дорожить воспоминаниями и отношениями, которые сложились здесь, до конца своих дней. Я ухожу с чувством глубокой благодарности за проведённое время и хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сделал это возможным», — сказал Мартино.

Мартино возглавил «Интер Майами» в июне 2023 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиг.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Интер Майами» станет Хавьер Маскерано, на текущий момент возглавляющий молодёжную сборную Аргентины.

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