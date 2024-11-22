«Рубин» — «Акрон»: Даку оформил дубль на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Рубин» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).