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«Рубин» — «Акрон»: Даку оформил дубль на 20-й минуте

«Рубин» — «Акрон»: Даку оформил дубль на 20-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Рубин» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'    

На 20-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).

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