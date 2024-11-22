Специалист центра погоды ФОБОС рассказал, может ли снегопад помешать матчам РПЛ в Москве

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, как погодные условия могут повлиять на очередной тур РПЛ в Москве.

«Завтра Балканец (балканский циклон «Каэтано». — Прим. «Чемпионата») действительно накроет Москву. Циклон принесёт снега, минимум четыре-шесть сантиметров снежного покрова. Это укладывается в рамки нормы ноября. По западу Подмосковья — до 9-14 сантиметров снежного покрова. Но там уже лежит снег. Температура будет 0 — +2 градуса.

Не знаю, насколько такой снежный покров скажется на проведении футбольных матчей в Москве, но придётся постараться. Осадки закончатся вечером или с наступлением сумерек, в ночь на воскресенье», — сказал Тишковец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.