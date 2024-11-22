Аморим: последнее слово по трансферам в «МЮ» должно быть за тренером

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказал мнение относительно трансферной политики английского клуба.

«Мы должны усовершенствовать процесс подбора игроков. Я намерен занять твёрдую позицию в этом вопросе, потому что хочу, чтобы мы играли так, как я хочу. Необходимо действовать сообща, но считаю, что последнее слово должно оставаться за тренером. Когда всё будет согласовано, клуб сможет покупать и продавать футболистов.

Я несу большую ответственность за выбор игроков для команды, потому что это обязаны быть подходящие покупки. Но у меня должна быть возможность выбирать футболистов», — приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

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