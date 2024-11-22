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«Только мы выигрывали АПЛ четыре раза кряду». Гвардиола — о серии поражений «Ман Сити»

«Только мы выигрывали АПЛ четыре раза кряду». Гвардиола — о серии поражений «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о четырёхматчевой серии из поражений у «горожан» во всех турнирах.

«Большинство команд способны проиграть четыре матча подряд в разных соревнованиях, но только одна команда выиграла английскую Премьер-лигу четыре раза кряду», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних четырёх встречах «горожане» проиграли «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в чемпионате Англии, а также «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.

Завтра, 23 ноября, «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 12-го тура АПЛ.

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