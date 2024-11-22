Нападающий ЦСКА Гуарирапа: нас много критикуют, и это совершенно справедливо

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о настроении в команде.

«Не секрет, что после октябрьской паузы у нас был не самый лучший отрезок. Нас много критикуют, и это совершенно справедливо. В такие моменты необходимо не терять настрой в каждом новом матче. Изменить ситуацию поможет усердная работа, твёрдый характер, устойчивая ментальность, вера в себя и в победу. И у нас все игроки достаточно крепки духом, чтобы преодолеть трудности», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 15 матчей.