Карпин — о положении «Ростова»: с какого перепугу нам претендовать на что-то большее?

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался о положении своих подопечных в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— Вы часто говорите, что знаете своих футболистов, поэтому задача «Ростова» — не вылететь. Неужели команда не может претендовать на что-то большее?

— С какого перепугу? На что большее? Первостепенная задача — спастись от стыков. Дальше — другая задача. В позапрошлом году мы заняли четвёртое место — хорошо.

Выполним задачу спастись от стыков, тогда будем ставить задачу оказаться как можно выше. Пятое место лучше шестого, четвёртое — лучше пятого, а третье — лучше четвёртого. В позапрошлом году мы не были рады, что заняли четвёртое место, потому что была возможность занять третье, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, сейчас подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 17 очков за 15 туров.