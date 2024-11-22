Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о положении «Ростова»: с какого перепугу нам претендовать на что-то большее?

Карпин — о положении «Ростова»: с какого перепугу нам претендовать на что-то большее?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался о положении своих подопечных в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— Вы часто говорите, что знаете своих футболистов, поэтому задача «Ростова» — не вылететь. Неужели команда не может претендовать на что-то большее?
— С какого перепугу? На что большее? Первостепенная задача — спастись от стыков. Дальше — другая задача. В позапрошлом году мы заняли четвёртое место — хорошо.

Выполним задачу спастись от стыков, тогда будем ставить задачу оказаться как можно выше. Пятое место лучше шестого, четвёртое — лучше пятого, а третье — лучше четвёртого. В позапрошлом году мы не были рады, что заняли четвёртое место, потому что была возможность занять третье, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, сейчас подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 17 очков за 15 туров.

Материалы по теме
Галямин: отсутствие Карпина в «Ростове» в паузу — частичная проблема перед матчем с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android