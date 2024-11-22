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Месси не сможет приехать на празднование 125-летия «Барселоны» — Mundo Deportivo

Месси не сможет приехать на празднование 125-летия «Барселоны» — Mundo Deportivo
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», не сможет посетить празднование в честь 125-летия каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист принял приглашение, отправленное лично президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, и планирует приехать на праздник.

Согласно сведениям источника, Месси не сможет посетить празднование из-за неотложных дел, запланированных на эту дату (29 ноября). Подчёркивается, что нападающий запланировал эти дела ещё несколькими месяцами ранее, в то время как приглашение от «Барселоны» поступило 15 дней назад.

При этом Месси уже дал интервью, посвящённое 125-летию «Барселоны», а также принял участие в фотосессии, организованной каталонским клубом.

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