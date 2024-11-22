Андреев: «Оренбург» — фарм-клуб «Зенита»? У меня иммунитет к таким разговорам

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал высказывания в адрес клуба о том, что «Оренбург» – фарм-клуб «Зенита».

«Последние пять лет все твердят, что «Оренбург» – это фарм-клуб «Зенита». Даже после того, как мы обыграли «Зенит», люди всё равно говорили о том, что мы их фарм-клуб.

Собаки лают, караван идёт. У меня иммунитет к разговорам об этом, никак не реагирую на такие мысли людей. Даже если «Оренбург» станет чемпионом, найдутся люди, которые будут утверждать, что наша команда – фарм-клуб «Зенита», — приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ с 36 очками. «Оренбург» занимает последнюю строчку с восьмью очками.