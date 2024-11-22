«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в 22-летнем полузащитнике мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает Bernabeu Digital.

По информации источника, «красные дьяволы» уже «вступили в контакт» с агентами французского футболиста.

Подчёркивается, что Камавинга «польщён» интересом со стороны английского клуба, но не рассматривает вариант с уходом из «Реала». «Сливочные» могут потребовать £ 100 млн за переход полузащитника, однако в «Манчестер Юнайтед» не готовы платить такую сумму.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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