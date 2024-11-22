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Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Брестом»

Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Брестом»
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Сегодня, 22 ноября, в матче 12-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Перерыв
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5'     2:0 Головин – 24'    

Стартовые составы команд:

«Монако»: Маецки, Вандерсон, Керер, Мависса, Салису, Магасса, Закария, Головин, Аклиуш, Бен-Сегир, Эмболо.

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Ле Кардиналь, Амави, Лис-Мелу, Камара, Маньетти, дель Кастильо, Сима, Ажорк.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.

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