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Сенников: в первом круге «Локомотив» переиграл «Спартак», но выводы наверняка сделаны

Сенников: в первом круге «Локомотив» переиграл «Спартак», но выводы наверняка сделаны
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников сделал свой прогноз на предстоящий матч железнодорожников со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» наверняка сделал выводы из предыдущего матча. Игра в первом круге была показательной, к такому надо стремиться. Но после прошлой паузы на сборные «Локомотив» проиграл «Химкам». Всё-таки оттуда в сборную России вызывают больше всех. Галактионов сделает всё, чтобы настроить команду.

«Спартак» может настроиться. И у них ведь хорошая команда, ничем не уступающая «Локомотиву». В первом круге «Локо» переиграл соперника по всем статьям, но сейчас может быть совсем другая игра», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, клубы встретятся уже завтра, 23 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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