Сенников: в первом круге «Локомотив» переиграл «Спартак», но выводы наверняка сделаны

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников сделал свой прогноз на предстоящий матч железнодорожников со «Спартаком».

«Спартак» наверняка сделал выводы из предыдущего матча. Игра в первом круге была показательной, к такому надо стремиться. Но после прошлой паузы на сборные «Локомотив» проиграл «Химкам». Всё-таки оттуда в сборную России вызывают больше всех. Галактионов сделает всё, чтобы настроить команду.

«Спартак» может настроиться. И у них ведь хорошая команда, ничем не уступающая «Локомотиву». В первом круге «Локо» переиграл соперника по всем статьям, но сейчас может быть совсем другая игра», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, клубы встретятся уже завтра, 23 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.