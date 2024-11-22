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В «Интер Майами» высказались о будущем 37-летнего Месси в клубе

В «Интер Майами» высказались о будущем 37-летнего Месси в клубе
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Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас ответил на вопрос о будущем 37-летнего нападающего команды Лионеля Месси в клубе.

«Я в полной мере ожидаю, что во время открытия нашего нового стадиона в 2026 году Лионель Месси будет находиться в команде в качестве нашего 10-го номера», — приводит слова Маса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение аргентинского футболиста с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года, однако оно может быть пролонгировано до конца 2026 года.

Месси присоединился к американскому клубу летом 2023 года в качестве свободного агента.

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