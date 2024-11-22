«Рубин» победил «Акрон» в матче 16-го тура РПЛ, Даку оформил дубль
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Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Рубин» одержал победу со счётом 3:0.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10' 2:0 Даку – 20' 3:0 Фамейе – 88'
За первые 20 минут нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль. На 88-й минуте нападающий хозяев Джоэль Фамейе реализовал пенальти — 3:0.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).
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