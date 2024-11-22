«Рубин» победил «Акрон» в матче 16-го тура РПЛ, Даку оформил дубль

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Рубин» одержал победу со счётом 3:0.

За первые 20 минут нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль. На 88-й минуте нападающий хозяев Джоэль Фамейе реализовал пенальти — 3:0.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).