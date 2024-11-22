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Дмитрий Андреев: когда я видел Коваленко в «Крыльях», офигевал с него

Дмитрий Андреев: когда я видел Коваленко в «Крыльях», офигевал с него
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об игре полузащитника клуба Александра Коваленко.

«Когда я видел Коваленко в «Крыльях», офигевал с него. Конечно, в «Зените» он не выдержал конкуренцию с Венделом и Клаудиньо. Но важно понимать, что его качества никуда не денутся.

Но тут всё зависит от того, как Коваленко относится к футболу. Будет пахать и наведёт порядок в голове – вернётся на предыдущий уровень. Я считаю его очень сильным футболистом», – приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Напомним, Александр Коваленко перешёл в «Оренбург» из «Зенита» летом 2024 года. За это время он успел выступить в 14 играх за клуб, в которых отметился одной голевой передачей.

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