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Родри рассказал, звонил ли он Винисиусу после церемонии вручения «Золотого мяча»

Родри рассказал, звонил ли он Винисиусу после церемонии вручения «Золотого мяча»
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Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, звонил ли он крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору после церемонии вручения награды «Золотой мяч», которую выиграл хавбек «горожан».

«Да, мы созванивались (улыбается)… Нет, ничего такого. Мы не разговаривали. От «Реала» не было никаких сообщений. Они не приехали на церемонию вручения, так что, очевидно, не было смысла писать после», — приводит слова Родри Cadena SER.

Напомним, Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024. При этом «Реал» принял решение бойкотировать церемонию награждения.

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