«Бавария» готова заплатить более € 100 млн за Вирца, начаты переговоры с семьёй игрока

«Бавария» готова заплатить более € 100 млн за трансфер 21-летнего атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, спортивный директор мюнхенского клуба уже начал переговоры с семьёй немецкого футболиста. Подчёркивается, что конкуренцию «Баварии» в борьбе за Вирца могут составить мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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