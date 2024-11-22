Игрок «Монако» Головин забил свой первый гол в сезоне Лиги 1 в ворота «Бреста»

В эти минуты проходит матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Брест». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Монако» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте отличился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Это его первый гол в сезоне чемпионата Франции.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.