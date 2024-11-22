Игрок «Монако» Головин забил свой первый гол в сезоне Лиги 1 в ворота «Бреста»
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В эти минуты проходит матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Брест». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Монако» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Перерыв
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5' 2:0 Головин – 24'
На 24-й минуте отличился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Это его первый гол в сезоне чемпионата Франции.
«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.
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