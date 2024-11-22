Туран: каждое прикосновение Гюлера к мячу подобно бриллианту

Бывший крайний нападающий «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран поделился мнением о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти и об игровом времени вингера «сливочных» Арды Гюлера.

«Я испытываю к Анчелотти огромное уважение. Руководить известными игроками и поддерживать баланс в команде — непростая задача. Хотя тактика и технический анализ необходимы, но способность тренера управлять человеческими отношениями — вот что действительно определяет величие. Вот почему Анчелотти заслуживает всяческого уважения.

Арда Гюлер не всегда получает игровые минуты в «Реале», но каждое его прикосновение к мячу подобно бриллианту», — приводит слова Турана Marca.

В нынешнем сезоне Гюлер провёл 307 минут в матчах за «Реал» во всех турнирах.

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