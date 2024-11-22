Николай Наумов — о Батракове: я бы сказал, что вижу Алексея в «Барселоне»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от игры полузащитника клуба Алексея Батракова в матче со «Спартаком», а также высказался о будущем молодого футболиста.

— Считаю, Алексей как раз и должен себя проявлять в таких статусных играх. Против «Зенита» он в целом сыграл хорошо. Правда, отчасти виноват в пропущенном голе. Зачем-то затеял глупый розыгрыш углового… «Зенит» в итоге убежал в контратаку и забил. Ему не надо ничего выдумывать, тогда всё будет нормально.

— Представитель Батракова Владимир Кузьмичёв на днях заявил, что в будущем видит футболиста в «Манчестер Сити». Не перебор?

— Я знаю Володю Кузьмичёва, он представляет интересы Батракова. Как опытный агент он должен пиарить своего клиента. Такая политика. Кузьмичёву надо «подсвечивать» своего футболиста. Да, «Манчестер Сити» — это перебор, но таковы правила игры, маркетинга, если хотите. А я бы на месте Кузьмичёва сказал, что вижу Алексея в «Барселоне», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Алексей Батраков является лучшим футболистом Европы по системе «гол+пас». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.