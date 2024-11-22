Дзюба: Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:3), отметив нападающего соперников Мирлинда Даку.

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану [Роналду]. Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые лёгкие голы, самые дешёвые — у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Мирлинд Даку оформил дубль, ещё один мяч на счету Джоэля Фамейе, который реализовал пенальти.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).