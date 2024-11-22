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Дзюба: Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

Дзюба: Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:3), отметив нападающего соперников Мирлинда Даку.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану [Роналду]. Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые лёгкие голы, самые дешёвые — у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Мирлинд Даку оформил дубль, ещё один мяч на счету Джоэля Фамейе, который реализовал пенальти.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).

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