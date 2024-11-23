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Гуарирапа поделился впечатлениями от совместной игры с Пьяничем в ЦСКА

Гуарирапа поделился впечатлениями от совместной игры с Пьяничем в ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался об игре с полузащитником Миралемом Пьяничем в одной команде.

«Чувствуется ли что-то особенное в игре с таким футболистом, как Пьянич? Конечно, без сомнений. Он великий игрок и большой мастер, что доказывает на протяжении всей своей длительной карьеры. Пьянич всё понимает и видит на поле, порой он в безысходных ситуациях может сотворить что-то, что спасёт игру. Уверен, он себя в этом ещё проявит. Сейчас Миралем возвращается на прежний уровень после небольшой паузы, и для этого нужно время.

Расцвет карьеры Пьянича пришёлся на мой подростковый возраст, и я регулярно смотрел его матчи. Поэтому то, что я сейчас делю с ним поле, просто невероятно! Тогда я не мог себе представить, что такое произойдёт, но понимал, что усердная работа может приблизить меня к этому», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

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