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Гол Роналду не помог «Аль-Насру» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией» в Про-Лиге

Завершился матч 11-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Криштиану Роналду. На 37-й минуте полузащитник «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес восстановил равновесие. В начале второго тайма нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный гол гостей в матче.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 22 очка за 11 матчей. «Аль-Кадисия» заработала 22 очка и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Аль-Хиляль», у которого 28 очков за 10 игр.

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