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Гол Роналду не помог «Аль-Насру» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией» в Про-Лиге

Гол Роналду не помог «Аль-Насру» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией» в Про-Лиге
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Завершился матч 11-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Роналду – 32'     1:1 Киньонес – 37'     1:2 Обамеянг – 50'    

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Криштиану Роналду. На 37-й минуте полузащитник «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес восстановил равновесие. В начале второго тайма нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный гол гостей в матче.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 22 очка за 11 матчей. «Аль-Кадисия» заработала 22 очка и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Аль-Хиляль», у которого 28 очков за 10 игр.

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