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Тренер «Сочи» Морено: против нас очень сложно играть, поддерживая такой высокий ритм

Тренер «Сочи» Морено: против нас очень сложно играть, поддерживая такой высокий ритм
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу в матче 20-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (5:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
22 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Магаль – 9'     1:1 Кутин – 16'     2:1 Кравцов – 55'     3:1 Мелёшин – 69'     3:2 Ложкин – 81'     4:2 Мелёшин – 87'     5:2 Кравцов – 89'    

«Первый тайм был достаточно равный. «Уфа» атаковала и играла достаточно рискованно. Это заставило нас немного отойти назад и обороняться больше, чем мы планировали. Когда счёт стал 1:1, команда соперника продолжила атаковать, но во втором тайме мы наконец-то смогли собраться и показать свою игру. В перерыве игроки послушали указания, и мы вышли на вторую половину более включёнными в игру, что позволило нам довести дело до победного конца.

То, что мы задумывали, получилось, и нам удалось реализовать свои моменты. У «Уфы», к сожалению, тоже были свои моменты, поэтому сегодня мы пропустили два гола, но в целом я доволен результатом и этими тремя очками.

Также доволен тем, как мы выдерживали сегодня высокий ритм. Команда хорошо готова физически. Поэтому против нас очень сложно играть, поддерживая такой высокий ритм на протяжении всех 90 минут матча», — приводит слова Морено официальный сайт «Сочи».

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