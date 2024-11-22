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Роналду забил 911-й гол в карьере

Роналду забил 911-й гол в карьере
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39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 911-й гол в своей профессиональной карьере. Это произошло в матче 11-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Кадисией» (1:2).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Роналду – 32'     1:1 Киньонес – 37'     1:2 Обамеянг – 50'    

Португальский футболист отметился четырьмя голами в четырёх последних встречах за клуб и национальную команду.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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