Роналду забил 911-й гол в карьере

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 911-й гол в своей профессиональной карьере. Это произошло в матче 11-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Кадисией» (1:2).

Португальский футболист отметился четырьмя голами в четырёх последних встречах за клуб и национальную команду.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: