Дубль Даку — в видеообзоре победы «Рубина» в матче РПЛ с «Акроном»
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Сегодня, 22 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Рубин» одержал уверенную победу со счётом 3:0.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10' 2:0 Даку – 20' 3:0 Фамейе – 88'
Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
За первые 20 минут нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль. На 88-й минуте нападающий хозяев Джоэль Фамейе реализовал пенальти — 3:0.
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