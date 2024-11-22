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Президент «ПСЖ»: цель не выиграть Лигу чемпионов, а сохранить свой стиль

Президент «ПСЖ»: цель не выиграть Лигу чемпионов, а сохранить свой стиль
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи во время открытия нового тренировочного центра «Пари Сен-Жермен» в Пуасси рассказал о целях клуба на этот год.

«Я хочу сказать одно: мы играем в каждую игру, чтобы выиграть. У нас молодая команда. Мы должны быть реалистами. У нас есть опытные игроки, а также молодые. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы сохранить свой стиль», — приводит слова Аль-Хелаифи Sport.es.

Напомним, сейчас французский клуб занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В четырёх матчах команда заработала четыре очка. На счету у клуба одна победа, одна ничья и два проигрыша.

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