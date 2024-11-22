AS: Актюркоглу, интересовавший «Спартак», мечтает перейти в «Барселону»

Крайний нападающий «Бенфики» Керем Актюркоглу, интерес к которому ранее проявлял московский «Спартак», мечтает перейти в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в контракте 26-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере € 100 млн.

Актюркоглу перешёл в португальский клуб из «Галатасарая» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне турецкий вингер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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