Головин помог «Монако» обыграть «Брест» в матче 12-го тура Лиги 1

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Брест». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Монако» одержал победу со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Магнес Аклиуш (дважды) и Александр Головин. За «Брест» голами отметились Абдалла Сима и Людовик Ажорк.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 12 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.