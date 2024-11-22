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Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Тулузой»

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
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Сегодня, 22 ноября, в матче 12-го тура французской Лиги 1 встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангулой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
1-й тайм
0 : 0
Тулуза
Тулуза

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Сафонов, Хакими, Бералдо, Шкриньяр, Заге, Невеш, Заир-Эмери, Баркола, Асенсио, Дембеле, Дуэ.

«Тулуза»: Рест, Крессвелл, Маккензи, Аклаг, Каманзи, Кассерес, Сьерро, Дённум, Абухляль, Гбоу, Кинг.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 11 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр. «Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции.

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