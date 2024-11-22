Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль не сыграет в матче Ла Лиги с «Сельтой» из-за травмы

Ямаль не сыграет в матче Ла Лиги с «Сельтой» из-за травмы
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не сможет принять участие в матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой», который состоится завтра, 23 ноября, из-за повреждения.

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно, чтобы Ямаль восстановился на 100%. Он не сможет сыграть завтра. Ламин — очень важный игрок. Посмотрим, когда он сможет выйти на поле», — приводит слова главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика Sport.es.

17-летний нападающий травмировал голеностоп в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (2:5), который состоялся 6 ноября.

Игра «Сельта» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго и начнётся в 23:00 мск.

Материалы по теме
Стали известны условия нового контракта Ламина Ямаля с «Барселоной»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android