Ямаль не сыграет в матче Ла Лиги с «Сельтой» из-за травмы

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не сможет принять участие в матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой», который состоится завтра, 23 ноября, из-за повреждения.

«Нам нужно, чтобы Ямаль восстановился на 100%. Он не сможет сыграть завтра. Ламин — очень важный игрок. Посмотрим, когда он сможет выйти на поле», — приводит слова главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика Sport.es.

17-летний нападающий травмировал голеностоп в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (2:5), который состоялся 6 ноября.

Игра «Сельта» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго и начнётся в 23:00 мск.

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