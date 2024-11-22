Рахимов высказался о том, как Даку переживал незабитые пенальти

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после победы в матче 16-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (3:0) ответил на вопрос, как нападающий Мирлинд Даку переживал незабитые пенальти. Форвард во встрече с «Акроном» отметился дублем.

«Точно не плакал, когда со мной разговаривал. Ты должен думать, что твои голы впереди, и реабилитироваться ты можешь в каждом следующем матче. Если зациклишься на этом, выйти из этого будет тяжело. Нужно проявить характер и забыть об этом.

Мне не понравилось, что они делали по объёму работы в сборной, я ему об этом сказал. У него было мало за 10 дней взрывной работы. И сегодня он вышел хорошо», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».