Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов высказался о том, как Даку переживал незабитые пенальти

Рахимов высказался о том, как Даку переживал незабитые пенальти
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после победы в матче 16-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (3:0) ответил на вопрос, как нападающий Мирлинд Даку переживал незабитые пенальти. Форвард во встрече с «Акроном» отметился дублем.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

«Точно не плакал, когда со мной разговаривал. Ты должен думать, что твои голы впереди, и реабилитироваться ты можешь в каждом следующем матче. Если зациклишься на этом, выйти из этого будет тяжело. Нужно проявить характер и забыть об этом.

Мне не понравилось, что они делали по объёму работы в сборной, я ему об этом сказал. У него было мало за 10 дней взрывной работы. И сегодня он вышел хорошо», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок
Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android