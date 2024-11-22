Игорь Акинфеев рассказал, когда может завершить профессиональную карьеру

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев предположил, когда может закончить профессиональную карьеру.

«Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: «Уже возраст, хватит». Но сейчас у меня попёрло, хочу играть. У меня есть полтора года. Что будет дальше — не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот — захочется ещё больше. При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 — тот возраст, когда ты по большому счёту должен сказать: «Всё», — приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Сейчас вратарю 38 лет. Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.