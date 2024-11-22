«Просьба — сохраните это». Рахимов обратился к игрокам «Рубина» после матча с «Акроном»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:0) обратился к команде в раздевалке.

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

За первые 20 минут нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль. На 88-й минуте нападающий хозяев Джоэль Фамейе реализовал пенальти — 3:0.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).