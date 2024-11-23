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Тренер «Рубина» Рахимов ответил, готовились ли отдельно к Дзюбе перед игрой с «Акроном»

Тренер «Рубина» Рахимов ответил, готовились ли отдельно к Дзюбе перед игрой с «Акроном»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о подготовке к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Сегодня, 22 ноября, «Рубин» одержал победу со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

— Не было Вуячича. Готовились отдельно к Дзюбе?
— Нет. Для нас важно было, что Грицаенко, долго не игравший, играет центрального в тройке. Мы знали, что будет много передач на Дзюбу, который цепляется за мячи и сбрасывает. Артём играет хорошо, когда он держит защитника и чувствует, где он находится. И я просил не прилипать к нему, выбирать позицию по мячу. Во многих эпизодах это сработало, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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