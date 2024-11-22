Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рабьо посоветовал Погба перейти в «Марсель»

Рабьо посоветовал Погба перейти в «Марсель»
Комментарии

Полузащитник сборной Франции и «Марселя» Адриен Рабьо посоветовал соотечественнику Полю Погба, являющемуся свободным агентом, перейти в стан бело-голубых.

«Я бы посоветовал Полю перейти в «Марсель». Мой приезд в «Марсель» был связан с верой в этот проект. У нас отличный тренер, поэтому, если игроки такого таланта, как Погба, заинтересованы в переходе сюда, то, конечно, я испытываю в связи с этим только положительные эмоции. Хочу играть вместе с лучшими футболистами», — приводит слова Рабьо Sport.es.

15 ноября «Ювентус» официально объявил о расторжении контракта с Погба. Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник может стать игроком «Марселя».

Материалы по теме
Погба планирует возобновить карьеру в топ-лиге — ESPN

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android