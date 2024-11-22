Рабьо посоветовал Погба перейти в «Марсель»

Полузащитник сборной Франции и «Марселя» Адриен Рабьо посоветовал соотечественнику Полю Погба, являющемуся свободным агентом, перейти в стан бело-голубых.

«Я бы посоветовал Полю перейти в «Марсель». Мой приезд в «Марсель» был связан с верой в этот проект. У нас отличный тренер, поэтому, если игроки такого таланта, как Погба, заинтересованы в переходе сюда, то, конечно, я испытываю в связи с этим только положительные эмоции. Хочу играть вместе с лучшими футболистами», — приводит слова Рабьо Sport.es.

15 ноября «Ювентус» официально объявил о расторжении контракта с Погба. Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник может стать игроком «Марселя».

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