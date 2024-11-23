Майга вернулся к тренировкам в общей группе «Пари НН» спустя семь месяцев после травмы

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга вернулся к тренировкам с командой после травмы передней крестообразной связки колена. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба в социальных сетях.

Мамаду Майга получил травму в матче 24-го тура прошлого сезона чемпионата России с «Оренбургом» (1:3). Встреча состоялась 14 апреля 2024 года.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Мамаду Майга провёл 20 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

В воскресенье, 24 ноября, «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России встретится с махачкалинским «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск.