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Арне Слот: Гвардиола, возможно, лучший тренер в АПЛ

Арне Слот: Гвардиола, возможно, лучший тренер в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на новость о продлении контракта «Манчестер Сити» с Хосепом Гвардиолой на два года.

«Это хорошая новость в первую очередь для «Сити», а также хорошая новость для лиги, потому что все хотят видеть здесь лучших тренеров и игроков. Он определённо один из лучших специалистов в чемпионате, если не лучший. Учитывая, что Пеп выиграл четыре чемпионских титула подряд, можно с уверенностью сказать, что он лучший тренер в АПЛ. Это хорошо для болельщиков «Сити» и интересно для нас, ведь мы продолжим играть против одного из лучших тренеров в истории футбола», — приводит слова Слота Mirror.

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